Челябинка отдала приставам полмиллиона, чтобы улететь в Армению

Челябинские приставы помогли пяти невыездным южноуральцам в экстренном порядке избавиться от запрета на выезд за границу в новогодние праздники — одна из должниц заплатила около полумиллиона, чтобы улететь в Армению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.

В честь Нового года приставы решили гуманизировать ограничительные меры в отношении должников. Дежурство на пунктах пограничного контроля велось с 28 по 9 января. За это время в срочном порядке было отменено пять постановлений об ограничении выезда за рубеж, вынесенных в рамках исполнительных производств. Люди рассчитывались по долгам и могли сразу же отправляться за границу.

Самые крупные обязательства были у юридического лица. Заплатившая 473 тыс. рублей жительница Челябинской области собиралась лететь в Армению через аэропорт Шереметьево. Во взаимодействии с московскими коллегами она смогла вовремя сесть в самолет и отправиться к месту назначения. Сумели предотвратить срыв отпусков и вылететь в Хельсинки, Баку, Пхукет еще трое южноуральцев — из Челябинска, Усть-Катава и Катав-Ивановска. Их долги варьировались от 12 до 49 тыс. рублей. Это налоги, взносы и коммунальные платежи.