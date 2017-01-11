Житель Челябинска нашёл червя в конфете из новогоднего подарка

Челябинец выложил в интернет фотографию конфеты, на которой видно белого червя, с подписью: «Вот такой новогодний подарок!!! Внимательнее жуйте конфеты из новогодних подарков».

Житель Челябинска нашёл червя в шоколадной конфете из новогоднего подарка, сообщают в одной из групп социальной сети.

«Я работала на конфетах. Такое обычно летом бывает, когда жарко. Или когда конфеты долго лежат. В них заводится моль, а потом и черви. Так что проверяйте, — рассказывает один из пользователей соцсети.

Напомним, в начале января в соцсети появилась информация о несъедобной находке в печёной картошке в одном из челябинских ресторанов быстрого питания. Посетительница крупного торгового комплекса анонимно поделилась отзывом, сопроводив его фотографиями еды с червями. Директор заведения заявил, что готов выплатить 50 тысяч рублей посетителю, который, не отходя от кассы, найдет в своём блюде червя.