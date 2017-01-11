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08:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Житель Челябинска нашёл червя в конфете из новогоднего подарка

Фото выложили в соцсети.

Житель Челябинска нашёл червя в шоколадной конфете из новогоднего подарка, сообщают в одной из групп социальной сети.

Челябинец выложил в интернет фотографию конфеты, на которой видно белого червя, с подписью: «Вот такой новогодний подарок!!! Внимательнее жуйте конфеты из новогодних подарков».

Участники группы активно стали комментировать фотокадр.

«Я работала на конфетах. Такое обычно летом бывает, когда жарко. Или когда конфеты долго лежат. В них заводится моль, а потом и черви. Так что проверяйте, — рассказывает один из пользователей соцсети.

Напомним, в начале января в соцсети появилась информация о несъедобной находке в печёной картошке в одном из челябинских ресторанов быстрого питания. Посетительница крупного торгового комплекса анонимно поделилась отзывом, сопроводив его фотографиями еды с червями. Директор заведения заявил, что готов выплатить 50 тысяч рублей посетителю, который, не отходя от кассы, найдет в своём блюде червя.

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