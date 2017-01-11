Третьяковка возобновит продажу билетов на выставку шедевров Ватикана

Как сообщается, билеты появятся в кассах в 10:00 мск, а купить их через интернет можно будет с 12:00 следующего дня.

В четверг, 12 января, Третьяковская галерея возобновит продажу билетов на период с 16 по 31 января на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана». Об этом говорится в сообщении на сайте музея.

Из-за большого наплыва желающих установлены правила, согласно которым один покупатель не может приобрести более четырех билетов, при этом необходимо будет указать фамилию, имя и отчество каждого посетителя.

Все билеты именные, их нельзя обменять или передать кому-то другому. Для детей старше трех лет необходимо оформить бесплатный билет.

Ранее, 15 декабря, в Третьяковской галерее отменили живую очередь за билетами, так как возле касс собралась большая толпа и, по некоторой информации, завязалась драка, а сотрудникам МЧС пришлось открывать пункты обогрева для желающих попасть на выставку.