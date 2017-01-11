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08:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан на конкурсе «Мисс Вселенная» представит Дарина Кульситова

АСТАНА, 11 янв — Sputnik. Республику Казахстан на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Маниле представит 19-летняя Дарина Кульситова, сообщает пресс-служба конкурса «Мисс Казахстан».

Источник: Sputniknews.kz

Сообщается, что 12 января в Маниле (Филиппины) соберутся титулованные красавицы со всей планеты для участия в 65-ом международном Конкурсе красоты «Мисс Вселенная».

Дарина Кульситова является обладательницей титула «Мисс Семей», финалисткой национального конкурса «Мисс Казахстан», Международного конкурса красоты World Beauty 2016, Best Foto Model World Russian Beauty 2015, первой вице-мисс «Miss International Vietnam 2014» (Международный конкурс красоты Fashion House International). Дарина Кульситова.

Дарина учится на третьем курсе в Семипалатинском финансово-экономическом колледже имени Р. Байсеитова на финансиста. В свободное время увлекается танцами, любит путешествовать.

«Для меня большая честь представлять Казахстан на таком престижном конкурсе, как “Мисс Вселенная”. До сих пор трудно в это поверить. Я приложу все усилия, чтобы достойно выступить, представить нашу страну, культуру, традиции», — поделилась Дарина.

Подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная» уже идет полным ходом на протяжение двух месяцев под руководством топ-менеджера Ирины Ильиной. В финале Дарина выступит в национальном платье от известного казахстанского дизайнера Аиды Кауменовой, а вечерний наряд для девушки создаст Наиль Байкучуков. Официальную фотоссесию для сайта Мисс Вселенная отснял известный казахстанский фотограф Данил Олейник.

Генеральным партнером выступил бренд итальянской одежды класса люкс Isabel Garcia. Кроме того, повседневный гардероб был подобран в бутиках казахстанского дизайнера Лоры Абдрамовой (Fashion Park) и Альбины Федоровой.

В течение двух недель Дарина и ее соперницы будут находиться в Маниле, где примут участие в благотворительном аукционе, конкурсе на лучший национальный костюм, шоу талантов.

«Мисс Вселенная» (Miss Universe) — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с благотворительными и социальными целями. Обладательницей титула «Мисс Вселенная-2016» является Пиа Алонзо Вурцбах из Филиппин.

Самая красивая девушка Вселенной будет названа 30 января 2017 года в Mall of Asia Arena, на финальном шоу конкурса, прямую трансляцию которого увидят более чем в 150 стран мира.

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