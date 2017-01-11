Число заболевших гонконгским гриппом кубанцев выросло более чем в два раза

Краснодарский край по-прежнему остается регионом, где грипп не свирепствует. В первую неделю наступившего года в целом по краю превышение недельных эпидемических порогов ни в одной возрастной группе не зарегистрировано. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 11 января, эпидпорог превышен только в Краснодаре в возрастной группе 15 лет и старше, но незначительно.

Со 2 по 8 января в медучреждения края с признаками острой респираторной вирусной инфекции обратилось более 4,5 тыс. человек. Почти половина из них — дети до 14 лет. Они составили 44% от общего числа заболевших. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 32,4%.

По данным вирусологического мониторинга, больше всего в крае «гуляет» вирусов гриппа А. За истекшую неделю зарегистрировано 362 случая заболевания гриппом, 200 из них — в Краснодаре. В ведомстве отметили, что все заболевшие не сделали прививку против этой инфекции.

Для сравнения: в последнюю неделю прошлого года превышение эпидпорога также было зарегистрировано среди лиц 15 лет и старше. Такая ситуация сложилась в Краснодаре и Новороссийске. В целом же заболеваемость оставалась на неэпидемиологическом уровне — 13,9 на 10 тыс. населения, что в два раза ниже эпидемического порогового уровня. Из числа заболевших дети до 14 лет составили 33%.

На симптомы гриппа медикам пожаловались 280 человек, у 62 из них был диагностирован грипп А (Н3N2) или так называемый гонконгский грипп. Это более чем в два раза больше, чем в период с 19 по 25 декабря 2016 года. В одном случае человек заболел свиным гриппом А (Н1N1). Ни один из заболевших не был привит против гриппа.