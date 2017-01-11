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10:13 (мск), источник: Югополис

С 1 января все краснодарцы могут сдать нормы ГТО

Для сдачи нормативов зарегистрировались уже 40 тысяч жителей краевого центра.

Источник: Югополис

Комплекс ГТО внедряется в три этапа. На первом этапе он охватил образовательные учреждения пилотных регионов. С 2016 года нормы ГТО могли сдать учащиеся по всей стране. Третий этап предполагает участие остальных категорий россиян.

На сегодняшний день в Краснодаре официально действует Центр тестирования ГТО по адресу: ул. Советская, 30, 6 этаж, 605 каб.

Все желающие и годные по состоянию здоровья могут прийти в Центр тестирования, чтобы выполнить испытания. Период тестирования для студентов и школьников — учебный год, для трудоспособного населения и остальных категорий — календарный год, сообщает пресс-служба городского управления физкультуры и спорта.

Комплекс испытаний включает в себя 4 обязательных и 4 испытания на выбор.

Чтобы принять участие в испытаниях и завоевать знак отличия ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.gto.ru. Там участнику будет присвоен индивидуальный номер, на который после успешного выполнения испытаний будет зарегистрирован знак отличия. Затем необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или работы и получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для выполнения испытаний. После этого можно приступать к выполнениям нормативов в местах тестирования, действующих в городе.

Выполнение нормативов предусмотрено для 11 возрастных групп с 6 до 70+ лет. Для каждой группы будут установлены три уровня сложности — с золотым, серебряным и бронзовым знаками отличия.

Как сообщал «Югополис», президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в октябре 2015 года. Структура комплекса, разработанная Минспорта, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте 30−39, 40−49, 50−59, 60−69 и старше 70 лет.

Программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» (ГТО) работала в СССР с 1931-го по 1991 год. Она охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.

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