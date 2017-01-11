3D-технологии позволят пациентам «печатать» лекарства дома

По их мнению, возможно, это также поможет сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например, от рака. Компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой этой технологии в фармацевтической сфере, представила на форуме новые разработки.

Речь идёт о лечении хронических заболеваний. Специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения (Dubai Health Authority) уверены, что смогут скоро имплементировать эту технологию в домах пациентов.

«Наша идея — привнести эту технологию в госпитали, клиники и дома. Пациенты смогут “напечатать” правильную дозировку или комбинации лекарств сами. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов. Госпитали в данный момент не производят медикаменты, но это может измениться и позволить медицинским центрам запустить их собственный производственный процесс», — сказал представитель компании Альваро Гоянес.

Фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали для себя лекарства на собственном оборудовании. Это приведет к снижению риска изготовления поддельных лекарств, поскольку заготовки будет сложнее воспроизвести, считают разработчики.

Этот метод уже был протестирован на животных, однако разработчикам понадобится ещё около двух лет, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов перед ее внедрением.

3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов доступа аналогично доступу к банковским счетам.