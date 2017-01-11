Челябинский зоозащитник спас дикую рысь, попавшую в капкан во дворе частного дома
Челябинск. 11 января.
Челябинск. 11 января.
«Молодая самка рыси зашла во двор деревни Погорелка и загрызла собаку, после чего, оказалась в браконьерской петле, ей придавило лапу и заднюю часть тела», — сказал он.
К. Даллакян уточнил, что кости животного оказались сдавлены настолько сильно, что лапа была обездвижена, в результате произошло обморожение.
Рысь доставили в челябинский реабилитационный центр, где выяснилось, что после 10-дневного карантина животному предстоит ампутация задней лапы. После этого рысь не отпустят на волю, она станет питомцем центра защиты диких животных и птиц «Спаси меня», пояснил зоозащитник.
Он сообщил, что у дикого животного нет признаков бешенства. В частный двор, который расположен на окраине деревни, она забрела в поисках пищи
К. Даллакян добавил, что, по словам местных егерей, за последние 25 лет это первая рысь, встретившаяся им в лесах Еткульского района. В настоящее время специалисты наблюдают миграцию этого вида животных из соседних районов.