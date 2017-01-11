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10:14 (мск), источник: Интерфакс

Челябинский зоозащитник спас дикую рысь, попавшую в капкан во дворе частного дома

Челябинск. 11 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Дикая рысь, зашедшая в частное подворье в Еткульском районе Челябинской области в поисках пищи, избежала смерти после попадания в самодельный капкан, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» директор реабилитационного центра защиты диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян.

«Молодая самка рыси зашла во двор деревни Погорелка и загрызла собаку, после чего, оказалась в браконьерской петле, ей придавило лапу и заднюю часть тела», — сказал он.

К. Даллакян уточнил, что кости животного оказались сдавлены настолько сильно, что лапа была обездвижена, в результате произошло обморожение.

Рысь доставили в челябинский реабилитационный центр, где выяснилось, что после 10-дневного карантина животному предстоит ампутация задней лапы. После этого рысь не отпустят на волю, она станет питомцем центра защиты диких животных и птиц «Спаси меня», пояснил зоозащитник.

Он сообщил, что у дикого животного нет признаков бешенства. В частный двор, который расположен на окраине деревни, она забрела в поисках пищи из-за затянувшихся морозов и обилия снежного покрова в Челябинской области.

К. Даллакян добавил, что, по словам местных егерей, за последние 25 лет это первая рысь, встретившаяся им в лесах Еткульского района. В настоящее время специалисты наблюдают миграцию этого вида животных из соседних районов.

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