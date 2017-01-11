Челябинский зоозащитник спас дикую рысь, попавшую в капкан во дворе частного дома

«Молодая самка рыси зашла во двор деревни Погорелка и загрызла собаку, после чего, оказалась в браконьерской петле, ей придавило лапу и заднюю часть тела», — сказал он.

К. Даллакян уточнил, что кости животного оказались сдавлены настолько сильно, что лапа была обездвижена, в результате произошло обморожение.

Рысь доставили в челябинский реабилитационный центр, где выяснилось, что после 10-дневного карантина животному предстоит ампутация задней лапы. После этого рысь не отпустят на волю, она станет питомцем центра защиты диких животных и птиц «Спаси меня», пояснил зоозащитник.