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10:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимские активисты оставили Иреку Ялалову послания на сугробах

Активисты «Партии прогресса» решили бороться с сугробами своими методами. В соцсетях появились фотографии снежных гор на дорогах и тротуарах.

На кадрах видно, что активисты решили оставить послания мэру города Уфы Иреку Ялалову с просьбой почистить снег.

Напомним, что после снежных новогодних каникул Уфа утонула в сугробах. Несмотря на неоднократные отчеты администрации города об усиленной работе по уборке снега, горожане уже давно не видели тротуаров и вынуждены ходить по сугробам.

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