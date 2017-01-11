Уфимские активисты оставили Иреку Ялалову послания на сугробах
Активисты «Партии прогресса» решили бороться с сугробами своими методами. В соцсетях появились фотографии снежных гор на дорогах и тротуарах.
Активисты «Партии прогресса» решили бороться с сугробами своими методами. В соцсетях появились фотографии снежных гор на дорогах и тротуарах.
На кадрах видно, что активисты решили оставить послания мэру города Уфы Иреку Ялалову с просьбой почистить снег.
Напомним, что после снежных новогодних каникул Уфа утонула в сугробах. Несмотря на неоднократные отчеты администрации города об усиленной работе по уборке снега, горожане уже давно не видели тротуаров и вынуждены ходить по сугробам.