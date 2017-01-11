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10:20 (мск), источник: Крым Press

В Евпатории определят места стоянок и парковок автотранспорта

В Евпатории создали рабочую группу, которая займется организацией дорожного движения, созданием стоянок и парковок автотранспорта в спальных районах города, курортной зоне, а также возле образовательных и медицинских учреждений. Ее возглавил заместитель главы администрации Александр Челомбитко.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города. Как говорят жители, одной из самых острых дворовых проблем являются автомобили, стоящие на газонах, спортивных площадках. Чтобы их оттуда убрать, необходимо создать парковочные места, автомобильные стоянки, которые сегодня отсутствуют в микрорайонах, — отметил актуальность проблемы глава администрации Евпатории Андрей Филонов. Кроме того, в рамках антитеррористической безопасности в Евпатории огораживают школы, лечебные учреждения. Возникает необходимость в новых парковочных карманах рядом с этими объектами.

А. Филонов напомнил, что на сегодняшний день в городе работают эвакуаторы. Глава администрации также предложил внести изменения в правила благоустройства, которые предполагают штрафные санкции за стоянку автомобилей на газонах. Уже через неделю от новой рабочей группы ждут предложений.

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