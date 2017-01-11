Глава МИД Польши поведал о встрече с коллегой из несуществующей страны

В настоящее время Ващиковский находится с рабочим визитом в США, где проводит встречи для продвижения Польши в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН.

«У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз», —сказал Ващиковский в интервью польским СМИ, передает Лента.ру.