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15:35 (мск), источник: Известия.Ру

Глава МИД Польши поведал о встрече с коллегой из несуществующей страны

Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский поставил себя в неловкое положение, заявив о своих намерениях встретиться с коллегой из страны, которой не существует.

Источник: AP 2016

В настоящее время Ващиковский находится с рабочим визитом в США, где проводит встречи для продвижения Польши в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН.

«У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз», —сказал Ващиковский в интервью польским СМИ, передает Лента.ру.

Сразу же после этого в Twitter появился хэштег #SanEscobar, а за ним и аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, где уже сообщается от отмене визового режима с Польшей, а также о запуске авиасообщения и поддержке кандидатуры Варшавы в Совбезе ООН.

На заявление Ващиковского также отреагировал бывший польский министр национальной обороны и вице-премьер Томаш Семоняк, который написал в своем Twitter, что, общаясь с представителями несуществующих государств, Ващиковский «вредит Польше гораздо меньше обычного».

В польском МИД попытались объяснить высказывание министра: «Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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