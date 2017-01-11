Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу

Источник: РИА "Новости"

Новогодние огоньки на всех каналах одни и те же, комитет Госдумы по культуре должен разобраться с праздничными передачами на телевидении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме. «Нашим гражданам перестали нравится новогодние огоньки. Я давно уже об этом говорил, очень часто одни и те же передачи, одни и те же ведущие», — отметил парламентарий.

Звоню руководителям одного канала: эту передачу уберите, эту, эту — нет они самые рейтинговые. То есть проблема денег. Вот за деньги, а миллионы людей должны мучатся, смотреть передачи, которые им не нравятся. Владимир Жириновский лидер ЛДПР

«Дело дошло до Огонька, действительно, бегают одни и те же. Опять — не буду называть актеров, они все у нас обидчивые — на всех каналах все новогодние огоньки одни и те же. Противно смотреть», — заявил лидер ЛДПР. «10 тыс. писем протеста пришло на различные инстанции. Мы потребуем, чтобы комитет по культуре занялся бы этим вопросом», — констатировал депутат. Новогодние передачи Первого канала оказались в центре критики. Одним из первых недостатки отметил продюсер Максим Фадеев, подчеркнув, что считает подобные шоу пошлыми и устаревшими.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOvjE36hv46/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов , мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки ; и все вместе это - просто погружение в АД?! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы?,чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо , из музруков никто не поменялся , пока я рос!)) Мне интересно,сколько просуществует ещё в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят,что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости!Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются учавствовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?)))Останови это,спаси нас))!Аминь!?Короче! Не преследовал никаких целей,просто, правда...просто наболело!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-02T01:06:34+00:00">Янв 1 2017 в 5:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Позже на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой пересмотреть формат праздничных шоу.

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Вместе с тем в одном из аккаунтов Instagram появился следующий пост Аллы Пугачевой: «Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом — настоящее счастье». Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что у ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. «Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть», — сказал Волин.