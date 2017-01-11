Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу
Лидер ЛДПР требует разобраться с новогодними программами.
Лидер ЛДПР требует разобраться с новогодними программами.
Новогодние огоньки на всех каналах одни и те же, комитет Госдумы по культуре должен разобраться с праздничными передачами на телевидении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
«Нашим гражданам перестали нравится новогодние огоньки. Я давно уже об этом говорил, очень часто одни и те же передачи, одни и те же ведущие», — отметил парламентарий.
Звоню руководителям одного канала: эту передачу уберите, эту, эту — нет они самые рейтинговые. То есть проблема денег. Вот за деньги, а миллионы людей должны мучатся, смотреть передачи, которые им не нравятся.
«Дело дошло до Огонька, действительно, бегают одни и те же. Опять — не буду называть актеров, они все у нас обидчивые — на всех каналах все новогодние огоньки одни и те же. Противно смотреть», — заявил лидер ЛДПР. «10 тыс. писем протеста пришло на различные инстанции. Мы потребуем, чтобы комитет по культуре занялся бы этим вопросом», — констатировал депутат.
Новогодние передачи Первого канала оказались в центре критики. Одним из первых недостатки отметил продюсер Максим Фадеев, подчеркнув, что считает подобные шоу пошлыми и устаревшими.
Позже на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой пересмотреть формат праздничных шоу.
Вместе с тем в одном из аккаунтов Instagram появился следующий пост Аллы Пугачевой: «Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом — настоящее счастье».
Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что у ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. «Принятия