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10:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу

Лидер ЛДПР требует разобраться с новогодними программами.

Источник: РИА "Новости"

Новогодние огоньки на всех каналах одни и те же, комитет Госдумы по культуре должен разобраться с праздничными передачами на телевидении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.

«Нашим гражданам перестали нравится новогодние огоньки. Я давно уже об этом говорил, очень часто одни и те же передачи, одни и те же ведущие», — отметил парламентарий.

Звоню руководителям одного канала: эту передачу уберите, эту, эту — нет они самые рейтинговые. То есть проблема денег. Вот за деньги, а миллионы людей должны мучатся, смотреть передачи, которые им не нравятся.
Владимир Жириновскийлидер ЛДПР

«Дело дошло до Огонька, действительно, бегают одни и те же. Опять — не буду называть актеров, они все у нас обидчивые — на всех каналах все новогодние огоньки одни и те же. Противно смотреть», — заявил лидер ЛДПР. «10 тыс. писем протеста пришло на различные инстанции. Мы потребуем, чтобы комитет по культуре занялся бы этим вопросом», — констатировал депутат.

Новогодние передачи Первого канала оказались в центре критики. Одним из первых недостатки отметил продюсер Максим Фадеев, подчеркнув, что считает подобные шоу пошлыми и устаревшими.

Позже на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой пересмотреть формат праздничных шоу.

Вместе с тем в одном из аккаунтов Instagram появился следующий пост Аллы Пугачевой: «Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом — настоящее счастье».

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что у ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. «Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть», — сказал Волин.

Комментарии
10
Татьяна Мартюхина
Владимир Вольфович! Вы правы, омерзительно!!!!!! Я выключила после 5 минут просмотра! Пора навести порядок!!!!
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Vladimir
Это редкий случай, когда можно согласится с Жириновским..
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В
Жириновский прав!!! Надоела эта свалка.Пугачёва и её оруженосцы ДОСТАЛИ!!! На всех каналах - каша из этих омерзительных рож,выдавливающих из себя улыбочки и долбанутый юмор.Пугачева-это какое то проклятье
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