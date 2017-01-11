Дорожные службы трех приморских городов уличили в плохой уборке улиц

«Обработка противогололедными материалами, уборка наледи на дорогах, включая проезжие части, а также тротуары, обочины на территории муниципальных образований фактически не осуществлялась», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

При этом местные власти «не принимают мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципалитетов». Главам вынесено представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Напомним, что ранее недовольство работой коммунальных служб высказали власти Калининграда.