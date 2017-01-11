Дорожные службы трех приморских городов уличили в плохой уборке улиц
Дорожные службы Светлогорска, Пионерского и Янтарного уличили в плохой уборке улиц от снега.
Дорожные службы Светлогорска, Пионерского и Янтарного уличили в плохой уборке улиц от снега.
«Обработка противогололедными материалами, уборка наледи на дорогах, включая проезжие части, а также тротуары, обочины на территории муниципальных образований фактически не осуществлялась», — говорится в сообщении областной прокуратуры.
При этом местные власти «не принимают мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципалитетов». Главам вынесено представления об устранении нарушений федерального законодательства.
Напомним, что ранее недовольство работой коммунальных служб высказали власти Калининграда.
Отметим, что сотрудники ГИБДД на новогодних праздниках составили 37 актов об устранении недостатков