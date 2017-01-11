Гидрометцентр РТ: в ближайшие дни сильных морозов не ожидается
В Татарстане стало относительно теплее.
В Татарстане стало относительно теплее.
Сильных морозов в ближайшие дни в республике не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
11 января максимальная температура днем — от -3 до -8 градусов, ветер слабый, западный.
12 января местами небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха ночью и днем от -4 до -9 градусов. на
Ночью 13 января будет от -8 до -13 градусов, днем ожидаются снег и небольшая метель. Температура воздуха от -4 до -9 градусов.