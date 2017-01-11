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14:36 (мск), источник: РИА Новости

WWF выбрал семь самых необычных охраняемых территорий в России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России выбрал семь самых примечательных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) к столетию появления первого заповедника — Баргузинского, который был создан 11 января 1917 года по новому стилю.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сто лет в России было взято под охрану порядка 200 миллионов гектаров или около 11% территории всей страны. При этом при поддержке WWF России было создано порядка 52 миллионов гектаров охраняемых территорий. По инициативе фонда, начиная с 1997 года, 11 января отмечается как день создания заповедной системы России», — отмечает WWF.

Самый маленький

Самым маленьким в России является заповедник «Галичья гора» в Липецкой области. Его площадь составляет всего 2,3 квадратных километра, на которых произрастает более 650 видов растений. При этом многие из них не типичны для этих широт, и ученые до сих пор спорят, как они могли сюда попасть.

Филин в питомнике хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области. | Источник: РИА "Новости"

Здесь представлена кавказская, алтайская и даже альпийская флора. Кроме того, в «Галичьей горе» невероятно большое разнообразие насекомых. Также здесь можно встретить черного коршуна, скопу, лисицу, енотовидную собаку, барсука, кабана и даже лося.

Самый большой

Самым крупным по площади является Большой Арктический заповедник (Красноярский край) — 42 тысячи квадратных километров. Тут находится самое «богатое» белыми медведями место материковой Евразии, так как в заповеднике проходит один из важнейших миграционных путей этого вида. Также здесь сохранились популяции диких северных оленей, и встречаются редкие виды птиц: черная казарка, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь.

Самый кошачий

Национальный парк «Земля леопарда» (Приморский край) — единственное в России место, где обитают сразу два представителя подсемейства «большие кошки»: амурский тигр и дальневосточный леопард.

Источник: РИА "Новости"

Здесь можно встретить древние реликтовые растения, а также представителей тропической фауны. Из населяющих парк животных 40 видов относятся к редким и исчезающим. Помимо тигров и леопардов в этих местах встречаются: дальневосточный лесной кот, рысь, гималайский медведь, бурый медведь, кабарга, косуля, горал, дикий кабан, енотовидная собака, маньчжурский заяц и другие.

Самый плодовитый

Заповедник «Остров Врангеля» (Чукотка) называют главным родильным домом белых медведей.

Медведица с медвежонком в берлоге на территории Государственного заповедника "Остров Врангеля" в Чукотском автономном округе. | Источник: РИА "Новости"

Каждый год здесь в берлоги залегает рекордное количество готовящихся дать потомство самок — от 300 до 500. Кроме того, на острове Врангеля расположено крупнейшее в мире лежбище тихоокеанского моржа. Здесь же находятся самые большие в Чукотском море птичьи базары, в том числе и единственная в Евразии крупная постоянная колония белого гуся. Это самый богатый с точки зрения биоразнообразия арктический остров.

Самый пушной

Первый в России заповедник — Баргузинский (Бурятия) создавался с целью сохранить соболя, которого охотники за пушниной довели до грани исчезновения.

При создании заповедника в нем оставалось лишь 20−30 соболей.

Сегодня же здесь обитает несколько тысяч особей всевозможного окраса. Также на территории ООПТ можно встретить бурого медведя, лося, кабаргу, зайца-беляка и других животных.

Соболь в Баргузинском государственном заповеднике. | Источник: РИА "Новости"

Самый мистический

В Печоро-Илычском заповеднике в Коми находится плато Маньпупунёр с семью каменными изваяниями высотой с 15-этажный дом. Легенда гласит, что однажды великаны попытались украсть дочь вождя жившего здесь народа. Сын вождя отправился спасать сестру, и с помощью добрых духов превратил великанов в камни.

Каменные останцы, или фигуры морозного выветривания древних метаморфических сланцев, расположенные на горе Маньпупунер на Северном Урале. | Источник: РИА "Новости"

Однако, по мнению ученых, дело обошлось без волшебства: 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов стояли высокие горы, которые разрушились под воздействием погодных явлений. Форма столбов до сих пор продолжает меняться, из-за чего существует миф, что столбы меняются местами. Обитателями этих мистических мест являются лоси, медведи, волки, росомахи, кабаны, барсуки, северные олени, енотовидные собаки.

Самый высокий

Выше других в России расположен национальный парк «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкария), включающий самую высокую вершину страны — Эльбрус. Здесь есть водопады, озера, целебные минеральные источники, альпийские луга. Значительная часть территории занята лесами. В парке обитает огромное количество видов животных, в том числе: туры, серны, рыси, бурые медведи, волки, кабаны, сапсаны, кавказские тетерева, орланы-белохвосты и другие. Режим национального парка позволяет использовать «Приэльбрусье» как центр горного туризма и горнолыжного спорта.

Источник: РИА "Новости"
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