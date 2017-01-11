Передачу Исаакия РПЦ обжалуют в суде после официального решения властей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) будет обжалована в судебном порядке сразу после принятия официального решения властями Петербурга. Об этом ТАСС заявил сегодня депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил ранее агентству, что принципиально вопрос о передаче собора РПЦ решен, но здание полностью сохранит музейные функции, и доступ в него будет обеспечен представителям всех конфессий.

«Как только будет какое-то решение городских властей, мы будем его опротестовывать. Пока я его не вижу, и более того, пока мне неизвестно, что епархия подавала новую заявку (о передаче имущества — прим. ТАСС), прошлая была отклонена в 2015 году», — сказал Вишневский.

По словам депутата, 327-й федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» предоставляет гражданам право обжаловать решения властей. «Там есть прямая норма, что физические и юридические лица имеют право оспаривать в суде передачу имущества религиозной организации, если они полагают, что такое решение нарушает их права и законные интересы», — отметил Вишневский.

«Мы сейчас обсуждаем с юристами нашу позицию, но я вижу большие возможности для обжалования в суде именно в случае Исаакиевского собора, учитывая, что это уникальный памятник архитектуры федерального значения, а также нормы законодательства об охране культурного наследия», — добавил депутат.