Передачу Исаакия РПЦ обжалуют в суде после официального решения властей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) будет обжалована в судебном порядке сразу после принятия официального решения властями Петербурга. Об этом ТАСС заявил сегодня депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил ранее агентству, что принципиально вопрос о передаче собора РПЦ решен, но здание полностью сохранит музейные функции, и доступ в него будет обеспечен представителям всех конфессий.
«Как только будет какое-то решение городских властей, мы будем его опротестовывать. Пока я его не вижу, и более того, пока мне неизвестно, что епархия подавала новую заявку (о передаче имущества — прим. ТАСС), прошлая была отклонена в 2015 году», — сказал Вишневский.
По словам депутата, 327-й федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» предоставляет гражданам право обжаловать решения властей. «Там есть прямая норма, что физические и юридические лица имеют право оспаривать в суде передачу имущества религиозной организации, если они полагают, что такое решение нарушает их права и законные интересы», — отметил Вишневский.
«Мы сейчас обсуждаем с юристами нашу позицию, но я вижу большие возможности для обжалования в суде именно в случае Исаакиевского собора, учитывая, что это уникальный памятник архитектуры федерального значения, а также нормы законодательства об охране культурного наследия», — добавил депутат.
История передачи собора
Санкт-Петербургская епархия обратилась к правительству города с просьбой передать ей в пользование Исаакиевский собор летом 2015 года, тогда в просьбе было отказано. В апреле 2016 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с запросом о передаче собора церкви в соответствии с принятым в 2010 году федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Аналогичное обращение в 2016 году было направлено и губернатору. Епархия настаивала, что назначение собора в качестве места отправления культа должно быть восстановлено.
Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.
Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.
Ежегодно собор посещают более 3,5 млн туристов, из которых паломники, по данным музея, составляют около одного процента.