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11:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинка разделась в магазине после попытки украсть колбасу

Инцидент зафиксировали в крупном торговом комплексе.

Жительница Челябинска сняла с себя всю одежду после неудачной попытки кражи колбасы в одном из крупных торговых комплексах города, сообщают очевидцы происшествия в соцсети.

Инцидент зафиксировали около 19 часов 10 января в Ленинском районе южноуральской столицы. По словам ставших свидетелями горожан, пойманная охраной на кассе женщина вела себя неадекватно и принялась раздеваться прямо в торговом зале, оставшись только в нижнем белье. Её заставили надеть пуховик и вызвали полицию, а также медиков. Горожане предполагают, что «стриптизёрша» могла находиться под воздействием наркотиков.

Напомним, в ноябре 2016 года прохожие на челябинской Кировке стали свидетелями «голой» акции курганского подростка: юноша в мороз полностью разделся и лёг на груду битого стекла, позже выяснилось, что он состоит на учёте у психиатра.

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