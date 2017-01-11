Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
ФБР подтвердило атаки «российских хакеров» на республиканцев
Старшая сестра — это диагноз
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Мужчина толкнул знакомого на рельсы перед поездом метро
20-летний парень объявил себя беременным
"Вы даже дома ухоженная!": поклонники восхищены уютом Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
6Прощальная речь Барака Обамы
15Второй зимний Московский Велопарад
4040 самых красивых снимков 2016 года
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане в ближайшие месяцы может появиться новый город

В Татарстане в скором времени может появиться еще один город, жители Кукмора приняли такое решение в ходе народного голосования в ноябре 2016 года. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Сейчас Кукмор является поселком городского типа, за повышение статуса высказались 80% жителей поселка. На днях результаты голосования и подготовленный законопроект о смене статуса местные власти направили на рассмотрение президенту РТ и правительству РТ, которые и примут соответствующее решение. Ориентировочно депутаты приступят к его изучению во втором квартале 2017 года.

 — Кукмор имеет все основания считаться городом районного значения. Во-первых, по численности населения… у нас в поселке живет 17,6 тысячи человек.

Во-вторых, чтобы называться городом, населенный пункт должен являться «промышленным, культурным и административным центром, имеющим развитую социальную, производственную, инженерную и транспортную инфраструктуры». В Кукморе промышленность развита как ни в каком другом сельском райцентре….

В третьих, многие социальные льготы для сельчан остались в прошлом, система налогообложения тоже изменилась. Следовательно, Кукмор ничего не потеряет от смены статуса, а только выиграет. Повысится инвестиционная и туристическая привлекательность Кукмора. Появится больше рабочих мест, город будет расти, — заявила заместитель главы Кукморского района Равия Каримуллина.

Если решение Госсовета и президента РТ будет положительным, Кукмор станет 24-м по счету городом в Татарстане.

Отметим, сейчас самый «молодой» город Татарстана — это Иннополис, он получил соответствующий статус в ноябре 2014 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось видео последних секунд жизни водителя из РТ, сгоревшего в ДТП с грузовиком
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Обама выступил с прощальной речью
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
В жилой многоэтажке в Саратове взорвался газ
В Ярославской области на один день запретили аборты
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь