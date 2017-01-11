В Татарстане в ближайшие месяцы может появиться новый город

Сейчас Кукмор является поселком городского типа, за повышение статуса высказались 80% жителей поселка. На днях результаты голосования и подготовленный законопроект о смене статуса местные власти направили на рассмотрение президенту РТ и правительству РТ, которые и примут соответствующее решение. Ориентировочно депутаты приступят к его изучению во втором квартале 2017 года.

— Кукмор имеет все основания считаться городом районного значения. Во-первых, по численности населения… у нас в поселке живет 17,6 тысячи человек.

Во-вторых, чтобы называться городом, населенный пункт должен являться «промышленным, культурным и административным центром, имеющим развитую социальную, производственную, инженерную и транспортную инфраструктуры». В Кукморе промышленность развита как ни в каком другом сельском райцентре….

В третьих, многие социальные льготы для сельчан остались в прошлом, система налогообложения тоже изменилась. Следовательно, Кукмор ничего не потеряет от смены статуса, а только выиграет. Повысится инвестиционная и туристическая привлекательность Кукмора. Появится больше рабочих мест, город будет расти, — заявила заместитель главы Кукморского района Равия Каримуллина.

Если решение Госсовета и президента РТ будет положительным, Кукмор станет 24-м по счету городом в Татарстане.

Отметим, сейчас самый «молодой» город Татарстана — это Иннополис, он получил соответствующий статус в ноябре 2014 года.