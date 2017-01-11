Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения
По данным диспетчерской службы ООО «Морская дирекция», Керченская паромная переправа осуществляет работу в условиях действующего штормового предупреждения.
По данным диспетчерской службы ООО «Морская дирекция», Керченская паромная переправа осуществляет работу в условиях действующего штормового предупреждения.
На линии «Кавказ — Крым» задействованы 5 паромов: «Крым», «Елена», «Гликофилоуса III», «Олимпиада» и «Майор Чапичев».
На линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействован паром «Протопорос IV», «Ейск».
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