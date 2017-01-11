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11:49 (мск), источник: Крым Press

Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения

По данным диспетчерской службы ООО «Морская дирекция», Керченская паромная переправа осуществляет работу в условиях действующего штормового предупреждения.

На линии «Кавказ — Крым» задействованы 5 паромов: «Крым», «Елена», «Гликофилоуса III», «Олимпиада» и «Майор Чапичев».

На линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействован паром «Протопорос IV», «Ейск».

За изменениями в работе Керченской паромной переправы следите в онлайн-режиме на официальном сайте ООО «Морская дирекция» и по телефону горячей линии 8−989−299−42−60.

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