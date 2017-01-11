Мэрия Калининграда опубликовала график отключения горячей воды

Отключения начнутся в мае и завершатся в августе.

Первой уйдет на ремонт РТС «Цепрусс» (с 10 по 23 мая), затем — РТС «Южная» и РТС «Красная» (с 24 мая по 6 июня). Затем настанет черед ограничивать подачу горячей воды потребителям РТС «Восточная» (с 5 по 18 июня), РТС «Балтийская» и котельной пос. Прибрежный (с 14 по 27 июня).

С 12 июня на 2 недели неудобства будут испытывать жители домов, для которых подогревает воду котельная пос. им. А. Космодемьянского.

3 июля плановая остановка запланирована в котельных ООО «Комфорт сервис» и ОАО «Запводпроект». С 28 июля по 8 августа не будет горячей воды в домах, которые обслуживает РТС «Северная».

В августе также на ремонт уйдет котельная ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром» и котельная пос. Чкаловск (со 2 по 15), РТС «Горького, 166» (с 16 по 29).

Отметим, что котельные обособленного подразделения «Калининградское» АО «ГУ ЖКХ» (обслуживает ул. Коммунистическая, просп. Советский, ул. Стрелецкая, ул. Артиллерийская) приостановят работу с 1 июня.

В администрации напомнили, что минимум за 10 дней до планируемого отключения жильцов предупредят об этом.