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12:11 (мск), источник: АиФ Калининград

Мэрия Калининграда опубликовала график отключения горячей воды

По планаМэрия Калининграда утвердила график отключения горячей воды в домах потребителей летом 2017 года. Он зависит от сроков ремонт теплоисточников областного центра.м, сроки не превышают двух недель.

Источник: Аргументы и факты

Отключения начнутся в мае и завершатся в августе.

Первой уйдет на ремонт РТС «Цепрусс» (с 10 по 23 мая), затем — РТС «Южная» и РТС «Красная» (с 24 мая по 6 июня). Затем настанет черед ограничивать подачу горячей воды потребителям РТС «Восточная» (с 5 по 18 июня), РТС «Балтийская» и котельной пос. Прибрежный (с 14 по 27 июня).

С 12 июня на 2 недели неудобства будут испытывать жители домов, для которых подогревает воду котельная пос. им. А. Космодемьянского.

3 июля плановая остановка запланирована в котельных ООО «Комфорт сервис» и ОАО «Запводпроект». С 28 июля по 8 августа не будет горячей воды в домах, которые обслуживает РТС «Северная».

В августе также на ремонт уйдет котельная ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром» и котельная пос. Чкаловск (со 2 по 15), РТС «Горького, 166» (с 16 по 29).

Отметим, что котельные обособленного подразделения «Калининградское» АО «ГУ ЖКХ» (обслуживает ул. Коммунистическая, просп. Советский, ул. Стрелецкая, ул. Артиллерийская) приостановят работу с 1 июня.

В администрации напомнили, что минимум за 10 дней до планируемого отключения жильцов предупредят об этом.

Комментарии
1
АЛЕКСАНДР ЗОЛОТУХИН
...а кто ж ответит-то на вопрос-- почему коментарии к новостям региона стали платными ??? =кто ж это придумал-то ??? .... а как же СВОБОДА СЛОВА...?....или это не для народа -свобода слова? .....Чиновники придумывают что хотят, а народ помалкивать должен.....Да, коментарии, порой, злобные у народа.....Так и жизнь то у этого слоя далеко не сахарная...
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