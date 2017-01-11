На митинге призвали лишать казахстанок гражданства за браки с китайцами

На проспекте Республики рядом с одним из зданий, в котором расположилось брачное агентство, предлагающее знакомство с гражданами из Китая, собрались порядка 30 человек.

Полицейские наблюдали за ходом манифестанции, но не вмешивались.

Протестующие предлагают крайние меры — немедленно лишать казахстанского гражданства тех барышень, которые осмелятся связать себя узами брака с представителями Поднебесной.

«Мужчина сохраняет землю, а женщина — нацию», написано на плакатах. Также на растяжках говорится о том, что необходимо обязать женихов из Китая платить налог 50 000 долларов за каждую девушку из Казахстана.

Также эти люди штурмовали брачное агентство, предлагающее услуги по знакомству с китайскими женихами. Они требуют его закрыть.

Напомним, новость о том, что к казахстанкам приедут свататься богатые китайские женихи, вызвала широкий общественный резонанс.