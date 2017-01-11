Уральский изобретатель создал гибрид детской коляски и степ-тренажера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Изобретатель из Екатеринбурга Александр Михайлов соединил детскую коляску с тренажером, имитирующим ходьбу с нагрузкой, чтобы родитель во время прогулки мог ехать вместе с ребенком, а не идти пешком. Как сообщили в среду корреспонденту ТАСС в Свердловском областном центре реабилитации инвалидов, изобретение облегчит жизнь маломобильных детей с ограниченными возможностями здоровья.ъ.

«Велоколяска со степ-приводом упростит родителям задачу по перевозке детей с инвалидность по городским улицам и паркам. Это перспективно для малышей с легкой формой ДЦП и проблемами нижних конечностей. Папа или мама смогут ехать вместе с ребенком. Сейчас изобретению нужно пройти все тесты по безопасности», — пояснила заместитель директора Свердловского областного центра реабилитации инвалидов Елена Шестакова.

По словам самого изобретателя Александра Михайлова, велоколяску он начал собирать для нужд конкретного ребенка. «Это была девочка-инвалид, которую надо было возить по больницам. Она находилась в коме, поэтому часто перекладывать ее было нельзя. Родители попросили сделать велоколяску. Но на работу ушло много времени, и девочка не дождалась. Врачи были бессильны», — рассказал Михайлов.

Модернизированная версия коляски позволяет перевозить детей любого возраста, а степ-привод, по мнению Михайлова, делает конструкцию более безопасной. «Зарубежные аналоги оснащены обычными велосипедными педалями. Мама вынуждена сидеть на кресле. В варианте со степ-приводом человек едет стоя и может балансировать телом. При малой колее это дает большую устойчивость при поворотах. По сути, это новое городское средство передвижения, которое еще и благотворно влияет на физическую форму», — добавил изобретатель.

По его словам, в ближайшее время будет сделана пробная партия колясок. «Цена сейчас сильно зависит от курса юаня — часть деталей мы заказываем в Китае. Но в ближайшее время мы надеемся найти инвесторов на запуск производства в России», — резюмировал Михайлов.