Уральский изобретатель создал гибрид детской коляски и степ-тренажера
По словам замдиректора областного центра реабилитации инвалидов, разработка перспективна для малышей с легкой формой ДЦП и проблемами нижних конечностей.
По словам замдиректора областного центра реабилитации инвалидов, разработка перспективна для малышей с легкой формой ДЦП и проблемами нижних конечностей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Изобретатель из Екатеринбурга Александр Михайлов соединил детскую коляску с тренажером, имитирующим ходьбу с нагрузкой, чтобы родитель во время прогулки мог ехать вместе с ребенком, а не идти пешком. Как сообщили в среду корреспонденту ТАСС в Свердловском областном центре реабилитации инвалидов, изобретение облегчит жизнь маломобильных детей с ограниченными возможностями здоровья.ъ.
«Велоколяска со
По словам самого изобретателя Александра Михайлова, велоколяску он начал собирать для нужд конкретного ребенка. «Это была
Модернизированная версия коляски позволяет перевозить детей любого возраста, а
По его словам, в ближайшее время будет сделана пробная партия колясок. «Цена сейчас сильно зависит от курса юаня — часть деталей мы заказываем в Китае. Но в ближайшее время мы надеемся найти инвесторов на запуск производства в России», — резюмировал Михайлов.