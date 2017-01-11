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12:45 (мск), источник: Интерфакс

Аборты запрещены на один день в Ярославской области в память о вифлеемских младенцах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — В Ярославской области по инициативе епархии и регионального департамента здравоохранения в среду проводится день без абортов.

Источник: РИА "Новости"

«В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства», — сообщает пресс-служба Ярославской митрополии.

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Акция проводится в память о «вифлеемских младенцах, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца».

Организаторы мероприятия призывают частные клиники присоединиться к дню запрета абортов.

Кроме того, епархия планирует провести акцию «Свеча памяти» в память о младенцах, убитых Иродом и умерщвленных в результате абортов.

В античных исторических источниках отсутствует повествование об избиении младенцев по приказу Ирода. Труд Иосифа Флавия «Иудейские древности» — главный исторический источник о периоде царствования Ирода — не содержит упоминаний о резне младенцев в Вифлееме. Это событие упоминается только в Евангелии от Матфея и более поздних христианских текстах. Погибшие младенцы особо почитаемы христианами как святые, первыми пострадавшие за Христа.

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