Аборты запрещены на один день в Ярославской области в память о вифлеемских младенцах
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — В Ярославской области по инициативе епархии и регионального департамента здравоохранения в среду проводится день без абортов.
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — В Ярославской области по инициативе епархии и регионального департамента здравоохранения в среду проводится день без абортов.
«В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства», — сообщает
Акция проводится в память о «вифлеемских младенцах, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца».
Организаторы мероприятия призывают частные клиники присоединиться к дню запрета абортов.
Кроме того, епархия планирует провести акцию «Свеча памяти» в память о младенцах, убитых Иродом и умерщвленных в результате абортов.
В античных исторических источниках отсутствует повествование об избиении младенцев по приказу Ирода. Труд Иосифа Флавия «Иудейские древности» — главный исторический источник о периоде царствования Ирода — не содержит упоминаний о резне младенцев в Вифлееме. Это событие упоминается только в Евангелии от Матфея и более поздних христианских текстах. Погибшие младенцы особо почитаемы христианами как святые, первыми пострадавшие за Христа.