Спасатели предупреждают о подъеме уровня крымских рек почти на метр

Так, по данным МЧС Республики Крым, уровень воды поднимется на 0,5 — 0,8 метров, однако не достигнет опасных отметок.

На данный момент на полуострове действует штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и сильный ветер до 23 метров в секунду.