Спасатели предупреждают о подъеме уровня крымских рек почти на метр
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). Во второй половине 11 января и в течении суток 12 января в Крыму ожидается подъем уровня рек, о чем сообщают крымские спасатели.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). Во второй половине 11 января и в течении суток 12 января в Крыму ожидается подъем уровня рек, о чем сообщают крымские спасатели.
Так, по данным МЧС Республики Крым, уровень воды поднимется на 0,5 — 0,8 метров, однако не достигнет опасных отметок.
На данный момент на полуострове действует штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и сильный ветер до 23 метров в секунду.