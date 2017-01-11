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12:16 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели предупреждают о подъеме уровня крымских рек почти на метр

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). Во второй половине 11 января и в течении суток 12 января в Крыму ожидается подъем уровня рек, о чем сообщают крымские спасатели.

Источник: РИА "Новости"

Так, по данным МЧС Республики Крым, уровень воды поднимется на 0,5 — 0,8 метров, однако не достигнет опасных отметок.

На данный момент на полуострове действует штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и сильный ветер до 23 метров в секунду.

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