В феврале казанцы будут отдыхать четыре дня подряд
(Город Казань KZN.RU, 11 января). В феврале жители Татарстана и его столицы будут отдыхать 4 дня подряд — 23, 24, 25 и 26 февраля.
(Город Казань KZN.RU, 11 января). В феврале жители Татарстана и его столицы будут отдыхать 4 дня подряд — 23, 24, 25 и 26 февраля.
23 февраля — День защитника Отечества — является нерабочим праздничным днем в соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ. Кроме того, постановлением Правительства России «О переносе выходных дней в 2017 году» в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля. Рабочий день 22 февраля сокращается на один час.
Как сообщается в разъяснениях о норме рабочего времени в 2017 году, опубликованном на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в текущем году в Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными количество выходных составит 120 дней.