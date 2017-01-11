В феврале казанцы будут отдыхать четыре дня подряд

23 февраля — День защитника Отечества — является нерабочим праздничным днем в соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ. Кроме того, постановлением Правительства России «О переносе выходных дней в 2017 году» в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля. Рабочий день 22 февраля сокращается на один час.

Как сообщается в разъяснениях о норме рабочего времени в 2017 году, опубликованном на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в текущем году в Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными количество выходных составит 120 дней.