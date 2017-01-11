Калининградским коллекторам предложили легализоваться и встать на учет

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года осуществлять деятельность на территории России смогут лишь коллекторы, включенные в специальный реестр, который будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

«Организации, не внесенные в данный реестр, права ведения коллекторской деятельности лишены», — уточнили в региональном управлении ССП.

Чтобы вести деятельность по взысканию долгов на законных основаниях, коллекторам необходимо подать документы (их образцы выдадут приставы на проспекте Мира 5/7, кабинет № 132) в территориальный орган ФССП России по месту постановки юридического лица на учет в налоговых органах.

Коллекторы, продолжившие работу без включения в реестр, формально станут нарушителями закона и могут быть привлечены к ответственности.