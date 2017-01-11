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12:13 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградским коллекторам предложили легализоваться и встать на учет

Приставы предложили калининградским коллекторам легализоваться и встать на учет.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года осуществлять деятельность на территории России смогут лишь коллекторы, включенные в специальный реестр, который будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

«Организации, не внесенные в данный реестр, права ведения коллекторской деятельности лишены», — уточнили в региональном управлении ССП.

Чтобы вести деятельность по взысканию долгов на законных основаниях, коллекторам необходимо подать документы (их образцы выдадут приставы на проспекте Мира 5/7, кабинет № 132) в территориальный орган ФССП России по месту постановки юридического лица на учет в налоговых органах.

Коллекторы, продолжившие работу без включения в реестр, формально станут нарушителями закона и могут быть привлечены к ответственности.

Комментарии
1
АЛЕКСАНДР ЗОЛОТУХИН
...а кто ж ответит-то на вопрос-- почему коментарии к новостям региона стали платными ??? =кто ж это придумал-то ??? .... а как же СВОБОДА СЛОВА...?....или это не для народа -свобода слова? .....Чиновники придумывают что хотят, а народ помалкивать должен.....Да, коментарии, порой, злобные у народа.....Так и жизнь то у этого слоя далеко не сахарная...
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