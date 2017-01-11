Молодая петербурженка пропала, выгуливая собаку

Около 9 часов утра 10 января 24-летняя жительница дома на Кондратьевском проспекте вышла из дома выгуливать собаку и пропала без вести.

Как стало известно «Фонтанке», в тот же день в 17−20 в полицию обратилась мать девушки. По ее словам, собака сидела у подъезда, а дочь исчезла и не выходит на связь. Раньше она никогда не уходила из дома.