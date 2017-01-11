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14:50 (мск), источник: ТАСС

Процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ может занять до трех лет

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) может занять не менее 24−36 месяцев, в течение которых нужно будет определить дальнейшую судьбу нескольких тысяч предметов, входящих в музейный фонд РФ. Такое мнение высказал ТАСС директор Государственного музея- памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Основываясь на опыте передачи церкви Сампсониевского собора, занявшей 1,5 года, могу предположить, что по самым оптимистичным подсчетам аналогичный процесс в Исаакиевском соборе может занять от 24 до 36 месяцев», — сказал Буров. Он добавил, что «это не сравнимые процессы, поскольку в Сампсониевском соборе речь шла о 141 предмете, а в Исаакиевском их несколько тысяч». Музейные предметы, о которых идет речь, являются элементами внешнего и внутреннего убранства собора. «Экспонаты — очень сложный вопрос, — считает директор музея. — Действующий закон о государственном музейном фонде не определяет этих отношений».

Музей прекратит существование.

С передачей Исаакиевского собора церкви музей, существовавший 90 лет, по мнению Николая Бурова, прекратит свое существование.

«Музей в привычном виде, естественно, прекращает существование, — сказал он. — В 2016 году мы передали церкви два наших объекта — Смольный и Сампсониевский соборы, теперь речь идет об Исаакиевском. Уверен, что вслед за Исаакием дело дойдет до Спаса на крови. Музей не может сохраняться в таком виде, думаю, его либо разукрупнят, либо превратят в три филиала».

Переданные в 2016 году музею объекты недвижимости в центре Санкт-Петербурга, по словам директора, нуждаются в серьезном ремонте.

Буров подчеркнул, что Исаакиевский собор на данный момент является одним из самых успешных музеев России. В 2016 году его посетили почти 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

Экспонаты, коллектив и реставрация.

По словам директора, собор продолжит работать в режиме музея до конца 2017 года. За этот период предстоит не только решить судьбу экспонатов, музейного оборудования и др., но и определить, как в дальнейшем будет планироваться и производиться реставрация здания, которая должна происходить практически постоянно.

«Важно, чтобы реставрация продолжалась, — подчеркнул Буров. — На данный момент реставрационные работы у нас расписаны до 2028 года, и нужно учитывать, что это профессиональные, дорогостоящие работы». Предстоит также определить судьбу музейного коллектива, включающего 393 постоянных сотрудника, и 58 сезонных экскурсоводов, нанимаемых музеем на туристический сезон.

Храм с музейными функциями.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил ТАСС, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен, но здание полностью сохранит музейные функции. Он заверил, что доступ в здание будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий.

Санкт-Петербургская епархия обратилась к правительству города с просьбой передать ей в пользование Исаакиевский собор летом 2015 года. Тогда в этой просьбе было отказано. В апреле 2016 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с запросом о передаче собора церкви в соответствии с принятым в 2010 году Федеральным законом 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Аналогичное обращение в 2016 году было направлено губернатору города.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Ежегодно Исаакий посещают более 3,5 млн туристов, из которых паломники, по данным музея, составляют около 1%.

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