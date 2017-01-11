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12:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 500 животных и птиц приняла Иркутская зоогалерея в 2016 году

В прошедшем году увеличилось количество домашних животных, например, кролики, свинки, хомячки и черепахи.

Как рассказала руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, чаще всего в приют приносят или подбрасывают птиц, например, стрижей, воробьёв, синиц, снегирей, щеглов, чечёток, трясогузок, дроздов, ласточек, щуров, а также хищных коршунов, курганников, осоедов, сапсанов и балабанов. По словам зоолога, зачастую птиц подбрасывают в таком состоянии, когда они уже не могут сопротивляться человеку. Она уточнила, что из принятых животных и птиц, более 70% проходили реабилитацию и были выпущены в естественную среду обитания. Оставшиеся 30% спасти не удалось.

В прошедшем году увеличилось количество домашних животных, например, кролики, свинки, хомячки и черепахи. «Этих животных мы стараемся отдать в хорошие руки, так как у приюта нет финансовой возможности содержать животных», — пояснила Людмила Ивушкина.

За первые десять дней января 2017 года в приют поступило восемь животных: хомячки, попугаи, курганник и др.

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