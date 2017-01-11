На 20 участках дорог Омска могут ввести ограничение скорости

На 20 участках омских дорог, где происходит наибольшее число дорожно-транспортных происшествий, могут ввести ограничение скорости в 2017 году.

Всего было выявлено 65 таких участков, но средств на установку дорожных знаков на всех участках в этом году просто не хватит.

«Есть определенные ограничения по финансированию мероприятий по безопасности в Омске, но думаю, что на 20 участках в этом году мы можем ввести ограничение скорости, если будет в этом необходимость», — сообщил Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта администрации Омска.

По его словам, эти меры могут снизить количество ДТП на омских дорогах.