На 20 участках дорог Омска могут ввести ограничение скорости
Департамент транспорта будет принимать решение, на каких участках это необходимо.
Департамент транспорта будет принимать решение, на каких участках это необходимо.
На 20 участках омских дорог, где происходит наибольшее число
Всего было выявлено 65 таких участков, но средств на установку дорожных знаков на всех участках в этом году просто не хватит.
«Есть определенные ограничения по финансированию мероприятий по безопасности в Омске, но думаю, что на 20 участках в этом году мы можем ввести ограничение скорости, если будет в этом необходимость», — сообщил Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта администрации Омска.
По его словам, эти меры могут снизить количество ДТП на омских дорогах.