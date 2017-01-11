ГАИ будет ловить пьяных водителей на дорогах Новосибирска
С 13 по 16 января на улицах Новосибирска водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения, сообщает
С 13 по 16 января на улицах Новосибирска водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения, сообщает
ГАИ будет ловить пьяных водителей на дорогах Новосибирска, сообщает
Акция пройдет с 13 по 16 января на улицах Новосибирска, в местах концентрации
На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.
Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до 3 лет.