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12:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ГАИ будет ловить пьяных водителей на дорогах Новосибирска

С 13 по 16 января на улицах Новосибирска водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УГИБДД по НСО.

ГАИ будет ловить пьяных водителей на дорогах Новосибирска, сообщает пресс-служба УГИБДД по НСО. .

Акция пройдет с 13 по 16 января на улицах Новосибирска, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Экипажи ДПС будут выявлять водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до 3 лет.

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