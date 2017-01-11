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12:40 (мск), источник: РИА Крым

В четверг в Крым нагрянут очень сильные дожди со снегом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). 12 января в Крыму в связи с прохождением холодного фронта ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в четверг на полуострове ожидаются сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед.

Также прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с.

В этой связи МЧС просит крымчан соблюдать правила безопасности при сильном ветре и гололедице на дорогах.

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