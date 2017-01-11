В четверг в Крым нагрянут очень сильные дожди со снегом

По прогнозам синоптиков, в четверг на полуострове ожидаются сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед.

Также прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с.

В этой связи МЧС просит крымчан соблюдать правила безопасности при сильном ветре и гололедице на дорогах.