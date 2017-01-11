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12:55 (мск), источник: Tengrinews

«Уродливую» принцессу от Disney сравнили с Бибером

Новая кукла Disney вызвала негодование у пользователей Интернета, сообщает «ФильмПро».

Источник: Tengrinews

Речь идет о кукле Белль, выпущенной незадолго до премьеры игрового мюзикла «Красавица и чудовище». Главную роль в фильме исполнила Эмма Уотсон, получившая известность благодаря роли Гермионы в киносаге о приключениях Гарри Поттера. Однако, как отметили многочисленные пользователи соцсетей, у фигурки больше сходства с Джастином Бибером, чем с Эммой.

Первым бурю в Сети поднял житель Колорадо Уильям Херрингтон, фотограф и коллекционер. «Я всегда знал, что куклы от Disney Store не отличаются стопроцентным сходством с актерами. Но это просто кошмар! Ее лицо покрыто блеском и веснушками, что, вообще-то, больше похоже на симптомы дерматологического заболевания. Голова странной формы, как будто она была разорвана. Что касается любого сходства с Эммой Уотсон… его попросту нет», — написал он.

Снимок быстро распространился по социальным сетям, причем большинство людей сошлось во мнении, что кукла больше всего напоминает Джастина Бибера в бальном платье.

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