Три муниципальных театра Челябинской области получат средства из федерального бюджета
Три муниципальных театра Челябинской области получат финансовую помощь из федерального бюджета.
Три муниципальных театра Челябинской области получат финансовую помощь из федерального бюджета.
Соответствующую региональную заявку подписал губернатор Борис Дубровский.
Челябинская область получит средства из федерального бюджета на поддержку театров малых городов по соответствующей программе министерства культуры РФ.
«Регион получит 11 миллионов рублей на два муниципальных театра в городе Озерск и один театр в городе Верхний Уфалей», — сообщил первый
Как сообщили агентству в