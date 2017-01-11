Три муниципальных театра Челябинской области получат средства из федерального бюджета

Соответствующую региональную заявку подписал губернатор Борис Дубровский.

Челябинская область получит средства из федерального бюджета на поддержку театров малых городов по соответствующей программе министерства культуры РФ.

«Регион получит 11 миллионов рублей на два муниципальных театра в городе Озерск и один театр в городе Верхний Уфалей», — сообщил первый вице-губернатор Евгений Редин. В заявку попали Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Озерский театр кукол «Золотой петушок» и Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел». «Для муниципальных театров это очень хорошее подспорье», — подчеркнул первый вице-губернатор.