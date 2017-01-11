В Уфе приостановят движение троллейбусов из-за Недели Звезд Хоккея
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Как сообщало агентство, Неделя Звезд Хоккея пройдет с 15 по 22 января. В этом году она стартует в новом формате, объединяющем главные шоу сезона трех лиг — Континентальной, Молодежной и Женской. 13 января Уфа встретит гостей, которые будут приезжать постепенно. Первыми выйдут на праздничный лед самые юные — участники турнира «Золотая шайба-2017» имени Анатолия Тарасова.
До первого события хоккейной трилогии — «Кубка Вызова МХЛ», который состоится 15 января, запланировано проведение
После звездного матча МХЛ 16 января состоятся игры Детской хоккейной лиги РБ, Уфимской хоккейной лиги и продолжится «Золотая шайба».
С 17 по 19 января впервые в Уфе пройдет Международный Кубок континента по
19 января в Уфе состоится первый в истории «Матч Звезд Женской хоккейной лиги».
На 21 января запланировано проведение «Мастер-шоу». 22 января состоится главное событие Недели Звезд Хоккея — «Матч Звезд КХЛ».