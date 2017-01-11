Водитель нашел «потерянный» на парковке BMW лишь полгода спустя
Теперь незадачливому автовладельцу придётся заплатить внушительный счёт на несколько тысяч фунтов стерлингов.
Теперь незадачливому автовладельцу придётся заплатить внушительный счёт на несколько тысяч фунтов стерлингов.
Случай произошел в английском графстве Манчестер в июне прошлого года: мужчина, приехавший из Шотландии, позаимствовал у своего друга автомобиль BMW и отправился на
В течение следующих нескольких дней шотландец вместе со своим другом искали автомобиль. Друзья обращались во все городские паркинги, но попытки обнаружить пропажу оказались тщетными. В августе владелец написал заявление об угоне и утрате автомобиля.
В конце декабря с автовладельцем связались сотрудники полиции и сообщили, что автомобиль найден. Однако радость хозяина от воссоединения со своим авто была недолгой: BMW простоял на многоуровневой платной парковке полгода, и теперь владельцу, скорее всего, придётся оплатить счёт на 5 тысяч фунтов ($6 000 или 360 тысяч рублей).
Кстати, любопытная история, связанная с парковкой, недавно произошла в России: по неизвестной причине автомобиль больше трёх месяцев находился на территории платного паркинга в аэропорту Краснодара, а затем выехал без оплаты, проскочив под шлагбаумом. Теперь по решению суда автомобилист заплатит за стоянку 275 тысяч рублей.
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