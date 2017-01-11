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13:04 (мск)

Водитель нашел «потерянный» на парковке BMW лишь полгода спустя

Теперь незадачливому автовладельцу придётся заплатить внушительный счёт на несколько тысяч фунтов стерлингов.

Случай произошел в английском графстве Манчестер в июне прошлого года: мужчина, приехавший из Шотландии, позаимствовал у своего друга автомобиль BMW и отправился на рок-концерт, однако выйдя с мероприятия, не смог вспомнить, в каком месте припаркована машина, пишет Carscoop.

В течение следующих нескольких дней шотландец вместе со своим другом искали автомобиль. Друзья обращались во все городские паркинги, но попытки обнаружить пропажу оказались тщетными. В августе владелец написал заявление об угоне и утрате автомобиля.

В конце декабря с автовладельцем связались сотрудники полиции и сообщили, что автомобиль найден. Однако радость хозяина от воссоединения со своим авто была недолгой: BMW простоял на многоуровневой платной парковке полгода, и теперь владельцу, скорее всего, придётся оплатить счёт на 5 тысяч фунтов ($6 000 или 360 тысяч рублей).

Кстати, любопытная история, связанная с парковкой, недавно произошла в России: по неизвестной причине автомобиль больше трёх месяцев находился на территории платного паркинга в аэропорту Краснодара, а затем выехал без оплаты, проскочив под шлагбаумом. Теперь по решению суда автомобилист заплатит за стоянку 275 тысяч рублей.

Комментарии
1
Галя Павлинова
↖↖ Oдинокие красавицы вашего города в поиске развлечений..
Адрес - на фото в профиле )
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