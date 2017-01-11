Из-за надвигающейся метели воронежцам советуют запастись едой и медикаментами

В связи с этим, на дорогах вероятно образование снежных заносов, снижение видимости до 20−50 метров. Водителям стоит быть предельно осторожными, по возможности лучше отложить дальние поездки.

В ведомстве напоминают, что в сильную метель не исключены отключения электроэнергии. Кроме того, из-за снежных заносов жителям сельской местности возможно, будет сложно добраться до магазина или аптеки. Поэтому лучше всего заранее запастись едой, водой, медикаментами, а также приготовить фонари на случай отключения света.