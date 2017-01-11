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13:17 (мск), источник: 36on.ru

Из-за надвигающейся метели воронежцам советуют запастись едой и медикаментами

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Воронежа и области о том, что погода в ближайшие дни резко испортится. Завтра, 12 января в регионе ожидается сильная метель, ветер местами будет достигать скорости 18 м/с.

Источник: AP 2016

В связи с этим, на дорогах вероятно образование снежных заносов, снижение видимости до 20−50 метров. Водителям стоит быть предельно осторожными, по возможности лучше отложить дальние поездки.

В ведомстве напоминают, что в сильную метель не исключены отключения электроэнергии. Кроме того, из-за снежных заносов жителям сельской местности возможно, будет сложно добраться до магазина или аптеки. Поэтому лучше всего заранее запастись едой, водой, медикаментами, а также приготовить фонари на случай отключения света.

— Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473)277−99−00, — добавили в пресс-службе ведомства.

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