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13:15 (мск), источник: Фонтанка

В первом квартале в Петербурге будут уволены почти шесть тысяч работников

В первом квартале 2017 года в Петербурге будут уволены 5 тысяч 905 человек. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Центра занятости населения СПб, о сокращении численности штата в конце 2016 года заявили 448 предприятий и организаций города.

Источник: Reuters

Под массовые увольнения (сразу более 20 человек) попали 4 тыс 546 петербуржцев. Только Сбербанк планирует сократить в ближайшие три месяца почти 500 человек.

«Значительная часть сокращений происходит в банковской сфере, что связано с продолжением процесса реорганизации данной сферы, который начался и проводился еще в 2016 году», — уточняют в пресс-службе Центра занятости.

Правда, в ведомстве поясняют, какие еще крупные компании планируют сокращение штата, но отмечают, что фактически число сокращенных сотрудников будет меньше 5 тысяч 905 человек. «Большинство граждан будут трудоустроены на тех же предприятиях на новые должности, часть планируемых сокращений так и не будет произведена. Это связано с тем, что в начале каждого нового года многие организации планируют изменения своей структуры, штатного расписания», — уточнили в Центре занятости.

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