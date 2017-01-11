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13:21 (мск), источник: m24.ru

Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»

Работа над культовым сериалом продолжится в сентябре 2017 года.

Источник: официальный сайт телеканала HBO

Съемки последнего сезона «Игры престолов» начнутся в сентябре 2017 года. Об этом сообщает издание NME со ссылкой на слова британского актера Лиама Каннингема, который исполнил в проекте роль Давоса Сиворта.

Каннингем уточнил, что в финальном сезоне, который выйдет в 2018 году, будет только шесть эпизодов. Как пишет NME, фанаты предполагают, что длина каждого эпизода составит не менее 50 минут.

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В настоящее время продолжаются съемки седьмого, предпоследнего сезона. Они закончатся в феврале. На экраны сезон выйдет летом 2017 года.

Премьера седьмого сезона «Игры престолов» назначена на лето текущего года, в нем будет семь серий. Среди приглашенных селебрити — ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сыграет немого моряка на корабле пиратов «Тишина».

Ранее сценарий седьмого сезона был слит в интернет — неизвестные выложили его на сайте Reddit. Позже пост со сценарием был удален.

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