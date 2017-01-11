Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»

Съемки последнего сезона «Игры престолов» начнутся в сентябре 2017 года. Об этом сообщает издание NME со ссылкой на слова британского актера Лиама Каннингема, который исполнил в проекте роль Давоса Сиворта.

Каннингем уточнил, что в финальном сезоне, который выйдет в 2018 году, будет только шесть эпизодов. Как пишет NME, фанаты предполагают, что длина каждого эпизода составит не менее 50 минут.