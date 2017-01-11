Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
СМИ: Коломойский предложил добавить к ДНР еще 4 области Украины
Один из богатейших людей признался, что экономит на завтраках
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Соль, песок и камень: как борются со снегом в России и мире11 января 1914 года Москва начала борьбу с посыпанием дорог солью, которая закончилась для столицы поражением.
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Маккейн рассказал, когда армия Украины разгромит Россию - СМИ
БТР РФ увидели в Сирии: СМИ раскрыли подробности
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
"Просто взяла его с вешалки": Захарова показала элегантное платье
"Это просто уже стыдно!": Фадеев о новогодних шоу
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Зима в Северном полушарии
15:29 (мск), источник: Моя Планета

Ученые объяснили, почему люди говорят с собаками, как с детьми

Исследователи впервые занялись изучением особенностей человеческой речи, обращенной к собакам.

Источник: AP 2016

«Привет, милашка! Кто хороший мальчик? Ко мне! Хороший мальчик! Иди сюда, сладкий пирожок! Вот, молодец!», — примерно такой набор фраз, произнесенных соответствующим голосом, ученые записали и проиграли с помощью громкоговорителей собакам разных возрастов.

Читайте также
Составлен рейтинг самых важных научных событий года

Международная команда исследователей в ходе экспериментов во Франции обнаружила, что щенки реагировали позитивно и проявляли желание играть, когда люди обращались к животным с ласковой интонацией, произнося фразы вроде вышеозначенных. В то же время, взрослые собаки не проявляли какой-то особенной реакции на такой вид речи, отвечая на нее точно так же, как и на фразы с нормальной интонацией, передает BBC.

Организаторы эксперимента объясняют это тем, что, возможно, за тысячи лет взаимодействия с собаками люди отбирали наиболее отзывчивых на ласку щенков. С другой стороны, более возрастные собаки могут быть просто более разборчивыми к речи человека и не спешат реагировать на наше сладкоголосие, добавляют авторы работы.

Кроме этого замечания учеными была выдвинута еще одна интересная теория.

Когда мы общаемся с собаками, мы часто меняем голос подобно тому, когда мы говорим с младенцами, которые еще не умеют говорить.

Исследователи полагают, что этот способ говорить может быть нашим естественным методом пытаться взаимодействовать с неговорящими слушателями.

Эта гипотеза добавляет новых красок к пониманию нашего общения со щенками. Ранее наше сюсюканье с комочками меха объяснялось просто — тем, что маленькие животные напоминают нам маленьких детей, и в нас проявляются таким образом родительские инстинкты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
В Крым поставили 20 млн кубометров газа
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Аборты запрещены на один день в Ярославской области в память о вифлеемских младенцах
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь