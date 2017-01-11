Ученые объяснили, почему люди говорят с собаками, как с детьми

«Привет, милашка! Кто хороший мальчик? Ко мне! Хороший мальчик! Иди сюда, сладкий пирожок! Вот, молодец!», — примерно такой набор фраз, произнесенных соответствующим голосом, ученые записали и проиграли с помощью громкоговорителей собакам разных возрастов.

Международная команда исследователей в ходе экспериментов во Франции обнаружила, что щенки реагировали позитивно и проявляли желание играть, когда люди обращались к животным с ласковой интонацией, произнося фразы вроде вышеозначенных. В то же время, взрослые собаки не проявляли какой-то особенной реакции на такой вид речи, отвечая на нее точно так же, как и на фразы с нормальной интонацией, передает BBC.

Организаторы эксперимента объясняют это тем, что, возможно, за тысячи лет взаимодействия с собаками люди отбирали наиболее отзывчивых на ласку щенков. С другой стороны, более возрастные собаки могут быть просто более разборчивыми к речи человека и не спешат реагировать на наше сладкоголосие, добавляют авторы работы.

Кроме этого замечания учеными была выдвинута еще одна интересная теория.