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13:27 (мск), источник: Meduza

В Сиднее появился пляж из миллиона шариков

Группа нью-йоркских художников Snarkitecture создала инсталляцию «Пляж», которая изображает побережье с шезлонгами и зонтами.

Но вместо воды художники использовали миллион белых пластиковых шариков.

Впервые «Пляж» был показан в Национальном музее строительства в Вашингтоне. Сейчас инсталляция находится на городском фестивале в Сиднее и, похоже, очень нравится австралийцам.

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