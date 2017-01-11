В связи с неудовлетворительными погодными условиями ГИБДД Самары перешла на усиленный режим несения службы

Контроль за состоянием улично-дорожной сети города проводился постоянно и ежедневно, в том числе и в праздничные дни.

Выявлены многочисленные недостатки в содержании дорог, а именно снежные валы в границах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, заужение проезжей части, нерасчищенные тротуары и пешеходные дорожки.

Отметим, что за 10 дней 2017 года на территории города зарегистрировано 21 ДТП с пострадавшими, в 19 случаях- сопутствующими условиями явилось ненадлежащее состояние дорог, а именно недостатки зимнего содержания.

По итогам проверок ГАИ привлечено к административной ответственности 60 должностных лиц и 3 юридических лица. В целях устранения выявленных недостатков выдано более 100 предписаний. В адрес главы города направлено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Кроме того, совместно с прокуратурой города проведено 2 проверки, по результатам которой так же выявлены многочисленные недостатки в содержании улично — дорожной сети.