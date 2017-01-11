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17:48 (мск), источник: НИА Самара

В связи с неудовлетворительными погодными условиями ГИБДД Самары перешла на усиленный режим несения службы

В текущем году, в связи с неудовлетворительными погодными условиями, в частности, обильными снегопадами, Дорожная инспекция ГИБДД У МВД России по Самаре перешла на усиленный режим несения службы.

Контроль за состоянием улично-дорожной сети города проводился постоянно и ежедневно, в том числе и в праздничные дни.
Выявлены многочисленные недостатки в содержании дорог, а именно снежные валы в границах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, заужение проезжей части, нерасчищенные тротуары и пешеходные дорожки.

Отметим, что за 10 дней 2017 года на территории города зарегистрировано 21 ДТП с пострадавшими, в 19 случаях- сопутствующими условиями явилось ненадлежащее состояние дорог, а именно недостатки зимнего содержания.

По итогам проверок ГАИ привлечено к административной ответственности 60 должностных лиц и 3 юридических лица. В целях устранения выявленных недостатков выдано более 100 предписаний. В адрес главы города направлено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Кроме того, совместно с прокуратурой города проведено 2 проверки, по результатам которой так же выявлены многочисленные недостатки в содержании улично — дорожной сети.

Одна из причин, способствующих неудовлетворительному состоянию проезжей части — это автомобили, припаркованные вдоль дороги, которые мешают снегоуборочной технике качественно выполнять свою работу. В связи с этим, Госавтоинспекция обращается ко всем автовладельцам с просьбой оказывать содействие обслуживающим организациям: не оставлять автомобили в вечернее и ночное время суток на проезжей части, обращать внимание на запрещающие стоянку знаки с временным ограничением и Госавтоинспекция города Самары напоминает водителям автотранспорта, что в зимний период необходимо быть более внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, помнить, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.

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