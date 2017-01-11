7 млн туристов посетило Санкт-Петербург за один год

В прошлом году Петербург посетили 6,9 млн человек, пишет «Росбалт».

Только на новогодние праздники в город на Неве приехало около 390 тыс. человек. Причем около 40 тысяч туристов — это иностранные гости.

Самими популярными музеями, как у отечественных, так и у заграничных туристов оказались — Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость).

А так же музеи-заповедники: Царское село, Гатчина, Петергоф, Павловск.

Интересно, что по статистике музеев, количество посетителей в период «высокого» зимнего туристского сезона 2016−2017 гг., увеличилось на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом 2015−2016 гг.