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14:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Названа дата, когда в Новосибирске завоют сирены

В Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения, сообщает пресс-служба МЧС по НСО.

В Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. 16 января на 57 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 11.20 до 11.30. Затем с 14.40 до 14.45 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители.

Параллельно, специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 10 радиостанций и 16 передатчиков УКВ и FM диапазонов.

«Во время тренировки населению необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — пояснили спасатели.

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