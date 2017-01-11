Названа дата, когда в Новосибирске завоют сирены

В Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. 16 января на 57 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 11.20 до 11.30. Затем с 14.40 до 14.45 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители.

Параллельно, специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 10 радиостанций и 16 передатчиков УКВ и FM диапазонов.

«Во время тренировки населению необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — пояснили спасатели.