В Аше введён режим ЧС из-за аномально сильных снегопадов
На улицах образовались сугробы высотой с человеческий рост.
На улицах образовались сугробы высотой с человеческий рост.
Режим чрезвычайной ситуации введён в Ашинском районе
В Ашинском районе с начала января идут обильные снегопады, в течение первой недели этого месяца сформировалась толща снега более 1,5 метров. С 9 января по решению главы муниципалитета Виктора Лукьянова введён режим ЧС, задействована вся техника, снег вывозят из населенных пунктов в лес.
В настоящий момент осадки прекратились, однако пока режим снимать не планируют.
Отметим, что в соцсетях местные жители сообщают, что в хозяйственных магазинах уже закончились лопаты — самый ходовой товар в эти дни.