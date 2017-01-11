В Аше введён режим ЧС из-за аномально сильных снегопадов

Режим чрезвычайной ситуации введён в Ашинском районе из-за сильных снегопадов, сообщают в администрации Ашинского муниципального района.

В Ашинском районе с начала января идут обильные снегопады, в течение первой недели этого месяца сформировалась толща снега более 1,5 метров. С 9 января по решению главы муниципалитета Виктора Лукьянова введён режим ЧС, задействована вся техника, снег вывозят из населенных пунктов в лес.