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16:38 (мск), источник: Известия.Ру

Намасте: как благодарят друг друга в разных странах

«Известия» рассказывают о самом вежливом дне в году.

Источник: Reuters

С самого детства нас учат двум важным словам. Причем положительный эффект, который они вносят в нашу жизнь, ощущается ежедневно. Будь то обычное выражение благодарности, следование нормам этикета или желание поддержать контакт с собеседником — «спасибо» и «пожалуйста» проскакивают в нашей речи постоянно.

У слова «спасибо» есть даже свой праздник, который отмечается во всем мире 11 января.

«Известия» рассказывают о самом вежливом дне в году, а также о том, как принято благодарить друг друга в разных странах.

Старое и новое

Современная форма слова «спасибо» восходит к XVI веку. Именно тогда вместо «благодарствую» начали говорить «спаси Бог». Сокращение вытеснило старую форму далеко не сразу. Прошло около трех столетий перед тем, как привычное для всех нас слово вошло в широкое употребление.

Однако некоторые полагают, что корни «спасибо» восходят не к христианству. Староверы считают, что прародителем «спасибо» стало выражение «спаси Бай», где Бай — это один из языческих богов. Поэтому отношение ряда верующих к этому слову было неоднозначным.

Любопытно, что одним из первых слов благодарности было вовсе не «благодарю», а «дякую», которое осталось в употреблении в украинском языке.

Созвучная форма есть и в других языках: у поляков, например, это dzieki, у чехов dekuji, у белорусов «дзякуй», у немцев danken.

От Европы до Азии

В Китае признательность выражают не только устно, но и с помощью жестов, поднимая руки на уровень головы или складывая их в рукопожатии. История еще одного знака благодарности восходит к временам династии Цин: император, пытаясь остаться незамеченным, выходил в народ и иногда прислуживал придворным во время чайных церемоний. Те же, в свою очередь, не хотели раскрывать личность правителя, поэтому выражали свою благодарность с помощью специального жеста, постукивая двумя пальцами правой руки по краю стола.

В Индии домочадцев обычно благодарят не словом «спасибо», а хвалебным комментарием.

А в качестве ответного знака признательности предпочитают совершать добрый поступок. В Непале же действует еще одно правило — любой подарок, даже деньги при расчете в магазине, нужно принимать обеими руками. Кроме того, и в Индии, и в Непале используется специальное приветствие и прощание — намасте. Оно происходит от слов «намах» (поклон) и «те» (тебе). Как жест намасте представляет собой соединение двух ладоней перед собой. В широком смысле это означает: «Божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе».

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В Венгрии и Германии обычаи не сильно отличаются от российских. Цветы или коробка шоколада — хороший способ поблагодарить за помощь или услугу. Вот только, оказавшись в Германии, удостоверьтесь, что букет не упакован — таким образом вы выкажете большую искренность. Еще одно отличие можно обнаружить в лекционных залах: в знак благодарности преподавателю студенты не одаривают его аплодисментами, а стучат по своим столам.

В арабских странах ни в коем случае нельзя говорить «спасибо» за вкусное угощение, только за гостеприимство. К тому же гостям, как правило, предлагают горячий кофе. Подается напиток три раза, а после нужно поблагодарить и вежливо отказаться.

В Японии благодарят как словом, так и поклоном. Кланяются при этом все, и чем выше статус человека, тем чаще они это делают. Есть также обычай дарить в знак благодарности за подарок небольшой презент, стоимость которого где-то вполовину меньше оригинального подарка.

Как звучит «спасибо» на разных языках?

Слова благодарности — одни из главных, которые стоит выучить перед поездкой в любую страну. Определите, на каком языке написано слово «спасибо».

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