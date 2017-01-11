В Ростове балерина станцевала на морозе

На видео, которое выложила в есть автор идеи Дарья Пискуновская, девушка танцует на Пушкинской улице в очень легкой одежде. Притом что температура на момент съемок опускалась ниже нуля.

Проходящие мимо люди, укутанные в теплые куртки и меховые шубы, откровенно удивлялись, но никто не помешал ей завершить выступление. Наоборот, многие сходили с центральной аллеи, чтобы не попасть в кадр и не помешать записи. Впрочем, их появление в кадре только прибывало контраста и усилило художественный замысел.

Как рассказал «РГ» оператор Максим Микль, никакой конкретной цели ролик не преследует.

— Просто мы хотели снять красивое видео, чтобы людям стало немножко теплее в эти зимние дни, — рассказал Максим. — Это видео о том, что красота внутри. Даже в самые серые будние дни человек может найти в себе что-то яркое и прекрасное.

Судя по отзывам, пользователям очень понравилось выступление Анны. Ролик меньше чем за сутки разлетелся по социальным сетям.