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16:21 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове балерина станцевала на морозе

Профессиональная балерина Анна Кузнецова станцевала в центре Ростова-на-Дону импровизированный танец, чем вызвала неподдельное восхищение горожан.

На видео, которое выложила в есть автор идеи Дарья Пискуновская, девушка танцует на Пушкинской улице в очень легкой одежде. Притом что температура на момент съемок опускалась ниже нуля.

Проходящие мимо люди, укутанные в теплые куртки и меховые шубы, откровенно удивлялись, но никто не помешал ей завершить выступление. Наоборот, многие сходили с центральной аллеи, чтобы не попасть в кадр и не помешать записи. Впрочем, их появление в кадре только прибывало контраста и усилило художественный замысел.

Как рассказал «РГ» оператор Максим Микль, никакой конкретной цели ролик не преследует.

— Просто мы хотели снять красивое видео, чтобы людям стало немножко теплее в эти зимние дни, — рассказал Максим. — Это видео о том, что красота внутри. Даже в самые серые будние дни человек может найти в себе что-то яркое и прекрасное.

Судя по отзывам, пользователям очень понравилось выступление Анны. Ролик меньше чем за сутки разлетелся по социальным сетям.

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