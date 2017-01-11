В Казани установят 12 новых светофоров

«Установка технических средств организации дорожного движения осуществляется в рамках реализации республиканской целевой подпрограммы “Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы”. Заказчиком выступает ГКУ “Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан”», — прокомментировали в исполкоме Казани.
Новые светофорные объекты будут установлены на перекрестках улиц:
Завойского — Габишева.
Беломорская — Давыдова.
Центральная — Овражная (поселок Салмачи).
Оренбургский проезд — Булатова.
Парина — 1-я Калининградская.
Саид-Галеева — Яхина.
Гладилова — 1 Мая — Лукницкого.
Восстания — Октябрьская.
Попова — Журналистов.
Начальная — Советская.
Батурина — остановка «Батурина».
Боевая, д. 161.
Реконструированы будут светофоры на перекрестках:
Сибирский тракт — Журналистов.
Г. Тукая — С. Садыковой.
Галиева — Набережная.
Саид-Галеева — Ташаяк.
Тукая — Тази Гиззата.
Несмелова — Гладилова.
Несмелова — Кировская дамба.
Беломорская — Химиков.
Как сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов, объекты уже подключены к электросети, но пока не введены в эксплуатацию и не переданы исполкому, поскольку в настоящее время проходят настройку режимов. По его словам, новые светофоры «необходимы в связи с высокой концентрацией ДТП и увеличившимся потоком автомобилей».