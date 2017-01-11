В Казани установят 12 новых светофоров

«Установка технических средств организации дорожного движения осуществляется в рамках реализации республиканской целевой подпрограммы “Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы”. Заказчиком выступает ГКУ “Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан”», — прокомментировали в исполкоме Казани.

Новые светофорные объекты будут установлены на перекрестках улиц:

Завойского — Габишева.

Беломорская — Давыдова.

Центральная — Овражная (поселок Салмачи).

Оренбургский проезд — Булатова.

Парина — 1-я Калининградская.

Саид-Галеева — Яхина.

Гладилова — 1 Мая — Лукницкого.

Восстания — Октябрьская.

Попова — Журналистов.

Начальная — Советская.

Батурина — остановка «Батурина».

Боевая, д. 161.

Реконструированы будут светофоры на перекрестках:

Сибирский тракт — Журналистов.

Г. Тукая — С. Садыковой.

Галиева — Набережная.

Саид-Галеева — Ташаяк.

Тукая — Тази Гиззата.

Несмелова — Гладилова.

Несмелова — Кировская дамба.

Беломорская — Химиков.

Как сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов, объекты уже подключены к электросети, но пока не введены в эксплуатацию и не переданы исполкому, поскольку в настоящее время проходят настройку режимов. По его словам, новые светофоры «необходимы в связи с высокой концентрацией ДТП и увеличившимся потоком автомобилей».