Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Известная белорусская модель найдена мёртвой
"Там настоящий кураж": Цекало об украинской версии телешоу из РФ
В Ярославской области на один день запретили аборты
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Соль, песок и камень: как борются со снегом в России и мире11 января 1914 года Москва начала борьбу с посыпанием дорог солью, которая закончилась для столицы поражением.
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Маккейн рассказал, когда армия Украины разгромит Россию - СМИ
БТР РФ увидели в Сирии: СМИ раскрыли подробности
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
"Просто взяла его с вешалки": Захарова показала элегантное платье
"Это просто уже стыдно!": Фадеев о новогодних шоу
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
25События года в фотографиях
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
16:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани установят 12 новых светофоров

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Оксана Романова). В 2017 году в Казани появится 12 новых и будет реконструировано (заменено) восемь существующих светофоров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор компании «Спецстрой» Ринат Абсалямов.

Источник: ИА Татар-информ

«Установка технических средств организации дорожного движения осуществляется в рамках реализации республиканской целевой подпрограммы “Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы”. Заказчиком выступает ГКУ “Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан”», — прокомментировали в исполкоме Казани.

Новые светофорные объекты будут установлены на перекрестках улиц:

Завойского — Габишева.

Беломорская — Давыдова.

Центральная — Овражная (поселок Салмачи).

Оренбургский проезд — Булатова.

Парина — 1-я Калининградская.

Саид-Галеева — Яхина.

Гладилова — 1 Мая — Лукницкого.

Восстания — Октябрьская.

Попова — Журналистов.

Начальная — Советская.

Батурина — остановка «Батурина».

Боевая, д. 161.

Реконструированы будут светофоры на перекрестках:

Сибирский тракт — Журналистов.

Г. Тукая — С. Садыковой.

Галиева — Набережная.

Саид-Галеева — Ташаяк.

Тукая — Тази Гиззата.

Несмелова — Гладилова.

Несмелова — Кировская дамба.

Беломорская — Химиков.

Как сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов, объекты уже подключены к электросети, но пока не введены в эксплуатацию и не переданы исполкому, поскольку в настоящее время проходят настройку режимов. По его словам, новые светофоры «необходимы в связи с высокой концентрацией ДТП и увеличившимся потоком автомобилей».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
С полок «Магнита» в Казани изъяты запрещенные лосьоны
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Крым получил 20 млн кубометров газа
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Госдума одобрила декриминализацию побоев в семье
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Константину Хабенскому — 45: лучшие фильмы с любимым актером Один из самых талантливых и при этом востребованных актеров своего поколения Константин Хабенский отмечает 45-летие. В честь этой даты вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли в кино
Недвижимость
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
В Ярославской области на один день запретили аборты Акцию проводит РПЦ.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь