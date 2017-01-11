В Крым поставили 20 млн куб. м газа
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Газотранспортная система РФ в период холодов работает надежно, это касается и поставок газа в Крым, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Газотранспортная система РФ в период холодов работает надежно, это касается и поставок газа в Крым, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
«Газотранспортная система РФ работает надежно. В том числе 30 декабря мы начали поставки в Крым. На сегодняшний день 20 млн кубометров газа поставлено крымчанам», — сказал Новак в среду на совещании президента с членами правительства.
О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры президент РФ Владимир Путин сообщил на
Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также
Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул, что в других регионах период пиковых холодов проходит в целом нормально. Президент РФ, в частности, интересовался ситуацией в Москве и Московской области, Оренбургской области, в Якутии.
Новак отметил, что обледенения ЛЭП ликвидировались в штатном режиме.