В Крым поставили 20 млн куб. м газа

«Газотранспортная система РФ работает надежно. В том числе 30 декабря мы начали поставки в Крым. На сегодняшний день 20 млн кубометров газа поставлено крымчанам», — сказал Новак в среду на совещании президента с членами правительства.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры президент РФ Владимир Путин сообщил на пресс-конференции 23 декабря. 27 декабря 2016 года он дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.

Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул, что в других регионах период пиковых холодов проходит в целом нормально. Президент РФ, в частности, интересовался ситуацией в Москве и Московской области, Оренбургской области, в Якутии.

Новак отметил, что обледенения ЛЭП ликвидировались в штатном режиме.