Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бесплатную приватизацию снова продлят
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
В Ярославской области на один день запретили аборты
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
"Просто взяла его с вешалки": Захарова показала элегантное платье
"Это просто уже стыдно!": Фадеев о новогодних шоу
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
4040 самых красивых снимков 2016 года
6Прощальная речь Барака Обамы
15Второй зимний Московский Велопарад
16:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Старый Новый год в Челябинске будет теплым и снежным

Воздух прогреется до уровня «теплая зима в России».

Источник: РИА "Новости"

В Челябинск идет потепление. Согласно прогнозам синоптиков, к пятнице днем, 13 января, потеплеет до -4 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.

Завтра днем, 12 января, ожидается -6 градусов. К ночи похолодает до -11. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют небольшой снег и малооблачную погоду.

А вот на следующей неделе, ближе к Крещению, в Челябинскую область снова придут морозы. Как известно, это время ожидают Крещенские морозы.

Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю, то есть старому стилю. Наступает в ночь с 13 на 14 января. В России традиция отмечать Старый Новый год возникла после введения григорианского календаряв 1918 году. Также этот праздник отмечают в некоторых других странах мира: Сербии (здесь его называют сербский Новый год) и Черногории, Македонии, Швейцарии, Японии (праздник «риссюн» — начала весны).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Крым получил 20 млн кубометров газа
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Госдума одобрила декриминализацию побоев в семье
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Константину Хабенскому — 45: лучшие фильмы с любимым актером Один из самых талантливых и при этом востребованных актеров своего поколения Константин Хабенский отмечает 45-летие. В честь этой даты вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли в кино
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
В Ярославской области на один день запретили аборты Акцию проводит РПЦ.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь