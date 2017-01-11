Старый Новый год в Челябинске будет теплым и снежным

В Челябинск идет потепление. Согласно прогнозам синоптиков, к пятнице днем, 13 января, потеплеет до -4 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.

Завтра днем, 12 января, ожидается -6 градусов. К ночи похолодает до -11. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют небольшой снег и малооблачную погоду.

А вот на следующей неделе, ближе к Крещению, в Челябинскую область снова придут морозы. Как известно, это время ожидают Крещенские морозы.

Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю, то есть старому стилю. Наступает в ночь с 13 на 14 января. В России традиция отмечать Старый Новый год возникла после введения григорианского календаряв 1918 году. Также этот праздник отмечают в некоторых других странах мира: Сербии (здесь его называют сербский Новый год) и Черногории, Македонии, Швейцарии, Японии (праздник «риссюн» — начала весны).